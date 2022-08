Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Montag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Wie Mannheims erste Fahrrad-Raststätte in Feudenheim Eine Gruppe Mannheimer möchte an der Feudenheimer Schleuse eine Fahrrad-Raststätte mit Servicestelle und Terrassenlokal errichten - und rennt damit offene Türen ein. Der Ort ist Knotenpunkt zweier Radschnellwege

Fahrrad-Raststätte am Mannheimer Schnellweg-Knoten ist der richtige Ansatz: Bürger aus Feudenheim und Neuostheim wollen den geplanten Radschnellweg-Knoten an der Feudenheimer Schleuse mit Servicestelle und Gastronomie aufwerten. Das kann ein Renner werden, findet Thorsten Langscheid

Wie Wasser aus dem Otterstadter Altrhein Pfälzer Gemüse wachsen lässt: 600 Kilometer Leitungen - in der Vorderpfalz gibt es ein einzigartiges Versorgungssystem, über das Obst und Gemüse bewässert werden. Ohne das System würde der "Gemüsegarten Deutschlands" austrocknen

Wohnheim für Azubis in Mannheimer Neckarstadt schließt: Das Azubi-Wohnheim in der Neckarstadt, in dem Auszubildende des Klinikums wohnen, muss Ende September schließen. Der Grund: Das GBG-Gebäude muss dringend saniert werden. Für die Bewohner gibt es Lösungen

So bekommen Fluggäste Geld bei Verspätungen zurückgezahlt: Der Sommer ist Urlaubszeit. An den Flughäfen fehlt es aber an Personal und das macht sich bemerkbar. Kommt es zu Annulierungen oder anderen Einschränkungen haben Reisende Anspruch auf Entschädigung - wir zeigen Ihnen wie

Warum Freiwillige in Ludwigshafen Müll einsammeln und daraus Kunst zu machen: Am Samstag haben freiwillige Helfer am Ludwigshafener Begütenweiher Land und Wasser nach Abfall durchforstet. Um den See zu reinigen - und eine besondere Ausstellung vorzubereiten

Die Schriesheimerin Jasmin Marks will dem Tod den Schrecken nehmen: Events zu managen, das ist ihr Ding. Jetzt will Jasmin Marks aus Schriesheim-Altenbach die Menschen dazu motivieren, schon im Leben an den Tod zu denken und ihm so den Schrecken zu nehmen

