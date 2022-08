Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Dienstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Diskussion wird konkreter - so könnte ein Bahntunnel in Mannheim verlaufen: Entlang des Rheins? Unter dem Luisenpark? Oder ganz um die Stadt herum? Für einen Bahntunnel in Mannheim liegen jetzt erste mögliche Trassenverläufe auf dem Tisch. Ein Blick auf die Varianten - und auf ihre Vor- und Nachteile.

Warum die Freibadsaison in Ludwigshafen trotz Hitze besser laufen könnte: Es ist die erste Saison ohne Corona-Beschränkungen und auch das Wetter spielt mit. Dennoch sind die Freibäder in Ludwigshafen weit von Besucherrekorden entfernt. Die Verantwortlichen nennen mehrere Gründe.

Was Bürger zum Erhalt alter Bäume in Mannheim-Neckarau beitragen können: Der Erhalt und die Fortentwicklung alten Baumbestandes auf privaten Grundstücken im Mannheimer Stadtteil Neckarau wird nun per städtischer Satzung vorgeschrieben. Wie und wo sich die Bürger beim B-Plan einbringen können.

Darum sind die Rhein-Neckar Löwen Die Torwartposition war in der vergangenen Saison eine der vielen Problemzonen bei den Rhein-Neckar Löwen. Nun spricht viel dafür, dass es diese Sorgen nicht erneut geben wird.

Zwei Weltreisende lernen sich kennen und lieben - und dann kommt Corona: Anna Baranowski und Michael Moritz trafen sich auf dem Jakobsweg. Im Mannheimer Odeon-Kino haben sie nun ihre gemeinsame Reise-Dokumentation „Namaste Himalaya“ präsentiert.

