Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Sonntag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

CSD in Mannheim setzt Zeichen für Frieden: In ein Meer voller Regenbogen-Flaggen verwandelte sich die Mannheimer Innenstadt. Beim Christopher Street Day zogen Tausende durch die Quadrate und nahmen an der Kundgebung teil - auch bekannte Gesichter aus dem Fernsehen.

15 Dinge, die Sie über Eis wissen müssen: Wer hat's erfunden? Die Geschichte des Gelato ist eine deutsch-italienische Liebesgeschichte, eine viele Jahrzehnte währende Leidenschaft. Der deutsche Beitrag dazu ist überraschend exotisch.

Internationale Talente aus der Wissenschaft zu Besuch in Heidelberg Internationale Nachwuchswissenschaftler gehen in Heidelberg ihrem Forschungsdrang nach. Zwei arbeiten an einer Methode zur Bestimmung von Salmonellen. Nebenbei lernen sie die Stadt kennen und knüpfen Freundschaften.

Sänger Cro über sein neues Album, den Sommer und Sex: Nach Pandemie, einem Jahr im balinesischen Traumstrandrefugium und dem Doppelalbum „trip“ ist CRO alias Carlo Waibel wieder in der Spur. Auf seinem fünften Album „11:11“ stellt er sanft-kritische Fragen zum Sinn des Lebens.

Gastronomische Oasen in Mannheim: Sommer in der Stadt - Mannheim hat Restaurants und Bars, in denen die Sommer-Tage in der Quadratestadt bei spritzigen Getränken und köstlichen Speisen zum echten Urlaub werden.

Rufus Beck präsentiert Sommernachtstraum im Luisenpark: Der Schauspieler und Hörspielsprecher Rufus Beck präsentiert William Shakespeares „Sommernachtstraum“ im Mannheimer Luisenpark als „musikalische Stand-up-Comedy“.

