Mannheimer Morgen Plus-Artikel Wetter Juli-Wetter in Mannheim: Kein Regen und ungewöhnlich viele Hitzetage

Sonne pur in Mannheim. Der Juli war in der Quadratestadt zu trocken und zu warm. Wird es dafür im September kühl und regnerisch? Erste Wetter-Modelle zeigen einen Trend an