Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Samstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Mannheimer Journalistin: Lage in Afghanistan ist katastrophal: Seit November war die Mannheimer Journalistin Vanessa Schlesier mehrfach in Afghanistan. Im Schatten des Ukraine-Krieg würden die Taliban ihre Ideologie immer rabiater durchsetzen, sagt sie. Vor allem Frauen leiden.

Stadt Mannheim muss beim Bewässern der Grünflächen nachhelfen: Der Aufwand, Grünanlagen in Mannheim zu bewässern, wird größer. Wegen des ausbleibenden Regens sind Stadtraumservice, Fremdfirmen und die Freiwillige Feuerwehr im Dauereinsatz. Aber auch Bürger können helfen.

Christopher Street Day in Mannheim: Diese Straßen werden gesperrt: Mehrere Straßen werden in der Innenstadt werden gesperrt, Bahnen der RNV fallen aus. Der Christopher Street Day am Samstag in Mannheim hat Auswirkungen auf den Verkehr.

Wie eine Mannheimerin in der Wildnis ein neues Zuhause gefunden hat: Die Mannheimerin Claudia Schnell hat sich in Südafrika ein neues Leben als Rangerin aufgebaut. In dieser Zeit hat sie viel gelernt, über sich selbst und die Menschen und den Kreislauf des Lebens. In Südafrika hat sie noch viel vor.

Mark Katic entscheidet heißen Tanz für die Adler in Frankfurt: Die Adler Mannheim gewinnen ihr erstes Vorbereitungsspiel auf die neue Saison mit 4:2 in Frankfurt. David Wolf erzielt im Derby einen Doppelpack, Taro Jentzsch trifft in seinem ersten Einsatz für die Adler, Mark Katic glänzt.

Beim Hula Hoop-Workshop auf Franklin neue Kontakte knüpfen: Die Reifen kreisen um die Hüften. Auch auf Franklin gibt es im Rahmen von "Sport im Park" einen Kurs. Viele der Teilnehmerinnen kennen Hula Hoop aus der Kindheit und nutzen die Sportart nun, um Leute kennenzulernen.

Grün-Weiss Mannheim unterliegt Düsseldorf: In der Tennis-Bundesliga läuft alles auf Düsseldorf als Nachfolger von Grün-Weiss Mannheim zu. Auch die Kurpfälzer konnten die Westdeutschen auf dem Weg zum Titel nicht stoppen und unterlagen mit 2:4.

Das Zeitreise Magazin ist da! Eine Auswahl der 30 spannendsten Ziele voller Geschichte in Mannheim und Umland, dazu die wichtigsten Service-Informationen für Ihre Anreise - jetzt das Magazin hier bestellen!

Mehr zum Thema Morgenupdate Die Nachrichten am Morgen für Mannheim und die Region Mehr erfahren Morgenupdate Die Nachrichten am Morgen für Mannheim und die Region Mehr erfahren Morgenupdate Die Nachrichten am Morgen für Mannheim und die Region Mehr erfahren