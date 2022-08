Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Freitag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Mannheimer Gesundheitsamtschef über Impfkapazitäten, Quarantäne und Fallzahlen-Bürokratie: Der Mannheimer Gesundheitsamtschef Peter Schäfer spricht im Interview über die aktuelle Corona-Lage und teilt die Aussichten auf den Herbst. Er spricht sich dafür aus, die tägliche Erfassung neuer Fälle aufzugeben

Mannheim feiert zum Christopher-Street-Day die Vielfalt: Bunt soll es werden - nicht nur mit Regenbogenflaggen. Zum Christopher-Street-Day haben sich auch viele verschiedene Künstler angekündigt, die unter anderem am Schloss in Mannheim auftreten. Vorher gibt es eine Demonstration

Steine in Mannheimer Neckarstadt-West auf Autos geworfen - Polizei sucht Zeugen: Sieben Mal sind in der Untermühlaustraße fahrende Personenwagen und ein Sattelschlepper attackiert worden - und das nicht nur mit Steinen. Die Polizei ermittelt gegen mutmaßliche Serientäter

Rund 3000 Musikfans beim Blies-Festival in Ludwigshafen erwartet: An der Großen Blies findet am Samstag, 3. September, ein Techno-Rave statt - in diesem Jahr in Partnerschaft mit einem Club in Kiew

Heidelberger Uniklinik bietet moderne Lagerung für Medikamente der Zukunft: Ein millionenteurer Neubau mit modernster Erstausstattung: Die Apotheke der Heidelberger Uniklinik gehört zu den modernsten und größten in Deutschland und kann dabei helfen der Medikamentenknappheit entgegenzuwirken

Podcast "Adler-Check" - Was den Fanbeauftragten Patrik Löffel nicht loslässt: In der neusten Ausgabe des Eishockey-Podcast des „Mannheimer Morgen“, betont Patrik Löffel im Gespräch mit "MM"-Sportredakteur Philipp Koehl seine starke Verbundenheit zur Zahlenkombination "59:59"

Preisgekrönte Initiative hilft bei Flussreinigung in Ladenburg Jeder kennt die Bilder von Plastikbergen im Meer. Ein Teil davon gelangt über Flüsse dorthin. Deshalb soll im September am Neckar in Ladenburg aufgeräumt werden. Initiator Marius Wenzel ist dabei ein echter Coup geglückt

Das Zeitreise Magazin ist da! Eine Auswahl der 30 spannendsten Ziele voller Geschichte in Mannheim und Umland, dazu die wichtigsten Service-Informationen für Ihre Anreise - jetzt das Magazin hier bestellen!

Mehr zum Thema Morgenupdate Die Nachrichten am Morgen für Mannheim und die Region Mehr erfahren Morgenupdate Die Nachrichten am Morgen für Mannheim und die Region Mehr erfahren Morgenupdate Die Nachrichten am Morgen für Mannheim und die Region Mehr erfahren