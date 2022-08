Wohnheim für Azubis in Mannheimer Neckarstadt schließt

Das Azubi-Wohnheim in der Mainstraße 40 in der Neckarstadt, in dem Auszubildende und Anerkennungspraktikanten des Universitätsklinikums wohnen, schließt zu Ende September. Der Grund: Es muss dringend saniert werden. „Das Gebäude befindet sich in einem sehr schlechten baulichen Zustand, eine Weiternutzung ohne Sanierung ist nicht mehr möglich“, erklärt Matthias Henes, Prokurist und

...