Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Donnerstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Gleicher Preis, weniger drin - worauf man im Supermarkt jetzt achten sollte: Wegen der hohen Inflation suchen Hersteller nach Wegen, ihre Kosten an die Kunden weiterzugeben. Doch nicht immer sind die Preissteigerungen leicht zu erkennen, kritisieren Verbraucherschützer

Wie HoodBlaq aus dem Ludwigshafener Hemshof die Deutschrap-Szene erobern: Ludwigshafen hat einen neuen Deutschrap-Exportschlager. HoodBlaq haben jetzt ihr erstes Album herausgebracht - doch auch die Polizei kann einiges über die vermummten jungen Männer sagen

Was sich für die Protestanten in Mannheim-Rheinau alles ändert: Die Evangelische Gemeinde auf der Rheinau ist derzeit in Bewegung. Unter anderem ist die Pfarrstelle neu zu besetzen - und es stehen Bauarbeiten an

Veranstaltungstipps - viel Freiluftkultur beim Mannheimer Seebühnenzauber und in der Region: Unser KulTour-Überblick vom 11. bis 17. August reicht von Rufus Beck im Luisenpark über den Mannheimer CSD bis zu Highlights in Örtchen wie Finkenbach mit seinem legendären Krautrock-Festival

Adler Mannheim mit Auftakt beim alten Erzrivalen - auf was sich die Fans freuen können: Eishockeyspiele zwischen den Adlern und den Löwen Frankfurt sind nie gewöhnlich. Eine gewisse Brisanz ist immer vorprogrammiert - so auch beim Testspielauftakt

