Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Mittwoch in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Trotz Minusgeschäft - warum der letzte Mieter im Ludwigshafener Rathaus-Center bleibt: „Ich ziehe das durch bis zum Ende.“ Der Rapid Schuh- und Schlüsselservice im geschlossenen Rathaus-Center läuft nicht mehr so gut wie früher. Aufgeben will Betreiber Advar Tolu aber nicht - er hat seine Gründe.

Regenbogen-Eckfahnen beim SV Waldhof - das sind die Reaktionen: "Einfach nur traurig, was ihr mit dem Fußball macht" - seit bekannt ist, dass SVW am Mittwoch mit Regenbogen-Eckfahnen spielt, gibt es nicht nur postive Reaktionen. Indes wird der Wunsch nach einem queeren Fanclub laut.

Bewerbung für Mannheimer Demokratiepreis noch möglich: Der Mannheimer Demokratiepreis ist wieder ausgeschrieben. Zu gewinnen gibt es mehrere Tausend Euro. Die früheren Sieger haben ihr Preisgeld gespendet.

Heidelberger Anwalt verhandelt mit Erpressern über Lösegeldforderungen: Alle 39 Sekunden findet ein Hackerangriff statt. Der Fachanwalt und Datenschutzexperte Thomas Kolb spricht über Cyber-Erpressungen, wie die Täter Kontakt aufnehmen und was Unternehmen im Ernstfall tun sollen.

Metropolink-Festival: Neue Wandbilder in Heidelberg: Rund 5000 Besucher in elf Tagen und eine Lesung mit der Frau von Bundeswirtschaftsminister Habeck: Das Metropolink-Festival ist zu Ende - und die städtische Wandgemälde-Galerie um drei beeindruckende Werke reicher.

Was Kerweborsch Fritz Hoffmann über Mannheim-Luzenberg sagt: Ein Traditionsfest wie eh und jeh: Bei der Kerwe im Mannheimer Stadtteil Luzenberg nimmt Kerweborsch Fritz Hoffmann kein Blatt vor den Mund. Die Kerwegäste im Spiegelschlösss'l amüsierten sich prächtig.

