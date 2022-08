Wie eine Mannheimerin in der Wildnis ein neues Zuhause gefunden hat

Wenn Claudia Schnell über Südafrika spricht, geht es um elementare Dinge. Um die Erde und das Wasser darin. Aber auch um die Frage danach, wie wir leben wollen und um unseren Platz in der Welt. Seit 15 Jahren lebt die Mannheimerin in Südafrika, in Hoedspruit, nur eine Fahrstunde vom berühmten Krüger National Park entfernt. In dieser Zeit hat sie viel gelernt, über sich selbst und die Menschen

...