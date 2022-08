Christopher Street Day in Mannheim: Diese Straßen werden gesperrt

Mannheim. Aufgrund einer Christopher-Street-Day-Demonstration am Samstag, 13. August, werden in der Mannheimer Innenstadt mehrere Straßen gesperrt sein. Wie die Stadt mitteilt, beginnt die Demo um 14 Uhr mit einer Auftaktkundgebung in der Breiten Straße. Um 14:30 Uhr startet die Parade über die Breite Straße vorbei am Paradeplatz in die Kunststraße bis zum Kaiserring. Über den Kaiserring führt die Parade durch die Planken vorbei am Paradeplatz und löst sich gegen 17:30 Uhr in der verlängerten Breiten Straße in Richtung Schloss auf.

Folgende Straßen werden im Veranstaltungszeitraum voll gesperrt sein:

Kunststraße

Kaiserring zwischen Fressgasse und Kunststraße in Fahrtrichtung Hauptbahnhof

verlängerte Breite Straße

alle Zufahrtsstraßen zur Breiten Straße

Auf dieser Route findet die Demo des Christopher Street Day statt. © Stadt Mannheim

Des weiteren teilt die Stadt mit, dass die Ausfahrt aus dem Parkhaus in N7 auf die Kunststraße ist in dieser Zeit nicht möglich. Während der Parade werden mehrere Bahnlinien der RNV umgeleitet. Die Polizei wird die gesperrten Bereiche sukzessive wieder für den Verkehr freigeben.