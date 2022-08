Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Sonntag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Als der Mannheimer Norden in Gefahr war - Erinnerungen an den Waldbrand von 1976: Im Mannheimer Stadtteil Blumenau erinnert ein Gedenkstein an den 7. Juli 1976 als im Käfertaler Wald ein Großfeuer wütete. Die Brandkatatstrophe brachte die über 1000 Helfer an ihre Grenzen - Zeitzeugen blicken zurück.

Im zweiten Anlauf in Mannheim gelandet: Die Adler hatten Tyler Gaudet schon länger auf dem Wunschzettel. Nach einem Jahr in Wolfsburg ist der kanadische Stürmer in Mannheim gelandet.

Was diesmal beim umstrittenen Blies-Festival in Ludwigshafen anders wird: Die erste Ausgabe des Blies-Festivals hat viele Kritiker auf den Plan gerufen. Vor der Neuauflage des Raves am 3. September spricht ein Organisator über Fördergelder, Anwohner und den Ticketverkauf.

Die Geschichte der deutschen Nationalhymne: Vor 100 Jahren hat der sozialdemokratische Reichspräsident Friedrich Ebert das Deutschlandlied zur ersten offiziellen deutschen Nationalhymne erklärt. Umstritten ist es bis heute – weil viele seine Geschichte nicht kennen.

Drei Grad mehr – was bedeutet das für die Menschheit, Herr Wiegandt?: Um die Erderwärmung aufzuhalten, muss der CO2-Ausstoß sinken - doch die Politik tut sich schwer, ihre Ziele umzusetzen. Wenn wir die Abholzung der Regenwälder stoppen, gewinnen wir wertvolle Zeit. Ein Gastbeitrag.

