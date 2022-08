Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Dienstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Angriffslustige Nosferatu-Spinne breitet sich in Mannheim aus: Sie ist recht groß, springt Menschen an und beißt gerne zu - die Nosferatu-Spinne stammt aus dem Mittelmeerraum. Doch längst ist sie auch in Mannheim und Umgebung heimisch. Ein Fachmann spricht über das giftige Tier.

Mit "MM"-Chefredakteur Kammholz auf 2680 Meter Höge: Leser-Wanderung zur Mannheimer Hütte: Drei Tage, rund 1600 Höhenmeter, eine anspruchsvolle Route und ein legendäres Ziel: die Mannheimer Hütte in Vorarlberg. So verlief die erste große „MM“-Wanderung mit unseren Leserinnen und Lesern.

Drei Tage und 1600 Höhenmeter: Die „MM“-Wanderung zur Mannheimer Hütte im Video.

Mannheimer Michael Herberger soll Popakademie-Chef werden: Der Ex-Söhne-Mannheims-Bandleader und Naidoo-KompagnonMichael Herberger soll im Herbst von Hubert Wandjo den Fachbereich Musikwirtschaft übernehmen. Nicht jeder begrüßt diese Entscheidung.

Michael Herberger und sein Ballast Xavier Naidoo Der Ex- Söhne-Mannheims-Bandleader muss beweisen, dass er aus seiner verheerenden Krisenkommunikation in Bezug auf Xavier Naidoo gelernt hat. Jörg-Peter Klotz begrüßt, dass es zunächst eine Doppelspitze geben soll.

Wie sich die Orte zwischen Neckar und Bergstraße auf Katastrophen vorbereiten: Flächendeckender Stromausfall, lahmgelegte Mobilfunknetze, Hochwasser oder dauerhaft ausgefallene Trinkwasserversorgung: Für den Fall der Fälle haben viele Städte und Gemeinden Pläne in der Schublade.

OPs fallen aus, Busse fahren seltener: In den Mannheimer Krankenhäusern und Pflegeheimen oder beim RNV ist die Corona-Situation deutlich zu spüren: ein geregelter Ablauf ist oft nicht möglich. Für den Herbst haben viele Verantwortliche einen Wunsch.

Gibt es Spielräume bei Klima- und Denkmalschutz in Ladenburg Das Pro und Kontra von Solarenergie-Anlagen in historischen Stadtkernen ist landesweit stets heikel. Auch in Ladenburg und Schriesheim. Ein neues Solarkataster könnte eine Entscheidungshilfe sein.

Das Zeitreise Magazin ist da! Eine Auswahl der 30 spannendsten Ziele voller Geschichte in Mannheim und Umland, dazu die wichtigsten Service-Informationen für Ihre Anreise - jetzt das Magazin hier bestellen!

Ihre markante Rückenzeichnung im Kopfbereich ist gut erkennbar: die Zoropsis spinimana oder Nosferatu-Spinne. Inzwischen sind die eigentlich im Mittelmeerraum beheimateten Tiere auch in Mannheim und der Region angekommen. © Hubert Berberich

Mehr zum Thema Morgenupdate Die Nachrichten am Morgen für Mannheim und die Region Mehr erfahren Morgenupdate Die Nachrichten am Morgen für Mannheim und die Region Mehr erfahren Morgenupdate Die Nachrichten am Morgen für Mannheim und die Region Mehr erfahren