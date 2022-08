Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Montag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Kräuterexpertin kennt zu jeder Pflanze eine Geschichte: Wilde Möhre und Wegwarte, diese beiden Pflanzen wachsen in diesem Sommer besonders zahlreich in unserer Region. Was das zu bedeuten hat, deutet Kräuterexpertin Dorisa Winkenbach, die heute 75 Jahre alt wird

Wie Betrüger jetzt bei Brennholz hinters Licht führen: Günstiges Brennholz-Angebot im Internet? Aus Angst vor explodierenden Engergiepreisen und Gasknappheit sind viele Verbraucher da versucht, zuzuschlagen. Hinter manchem vermeintlichen Schnäppchen lauert allerdings ein Fake-Shop - im schlimmsten Fall ist das Geld weg

Mannheimer Regenbogenfest feiert Comeback: Live-Musik, DJs und Auftritte glamouröser Drag Queens – nach zwei Jahren Coronapause hat das Regenbogenfest wieder die gelebte Vielfalt am OEG City Beach gefeiert

Plan B für Helmut-Kohl-Allee gefordert: Angesichts ausufernder Kosten für die Hochstraßen-Projekte in Ludwigshafen schlagen die FWG-Fraktion und die Verkehrsinitiative Ludwigshafen vor, die Pläne für die Helmut-Kohl-Allee noch einmal zu überarbeiten

Waldhof Fußball-Drittligist SV Waldhof muss mit einem 2:2 beim SC Verl leben, das sich ein bisschen wie eine Niederlage anfühlt. In der Schlussphase bekommt der SVW den Sieg nicht über die Ziellinie

Buga 2025 auf Heidelberger Airfield? 2023 steht Mannheim ganz im Zeichen der Bundesgartenschau. Blüht der Region bereits zwei Jahre später die nächste Buga? Sören Michelsburg, SPD-Stadtrat und OB-Kandidat, macht sich für eine Kandidatur stark

