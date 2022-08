Trotz Minusgeschäft - warum der letzte Mieter im Ludwigshafener Rathaus-Center bleibt

Es ist ruhig geworden in den vergangenen Wochen um Advar Tolu. Doch der letzte verbliebene Mieter des Ludwigshafener Rathaus-Centers ist noch da. Eisern betreibt er seinen Rapid Schuh- und Schlüsselservice in dem offiziell längst geschlossenen Einkaufszentrum weiter. Nachdem er mit der Stadt keine Einigung über eine angemessene Abfindung erzielen konnte, will er seinen Mietvertrag erfüllen.

