In seiner Veranstaltungsreihe „Schätze im Mannheimer Norden“ führte der Landtagsabgeordnete Stefan Fulst-Blei (SPD zusammen mit den Zeitzeugen Bernhard Mäder von der Geschichtswerkstatt Käfertal und Uwe Mauch sowie dem ehemaligen Forstdirektor Sebastian Eick in den Wald bei Blumenau, wo ein großer Findling aus dem Odenwald an die Brandkatastrophe im Juli 1976 erinnert.

Damals wurden 140

...