Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Montag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Ludwigshafener Manfred Reimann (SPD) im Alter von 94 Jahren gestorben: Einer der bedeutendsten Ludwigshafener Sozialdemokraten ist tot. Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck und SPD-Chef David Guthier würdigen Manfred Reimann

Was ein Nervenkitzel! Waldhof wirft Holstein Kiel aus dem Pokal: Der SV Waldhof hat den Sprung in die zweite Runde des DFB-Pokals geschafft. Nachdem in der regulären Spielzeit keine Tore gefallen waren, behielten die Buwe im Elfmeterschießen die besseren Nerven

Droht uns im Winter auch eine Strom-Krise? Deutschland deckt sich ein: Der Heizlüfter-Boom bereitet Experten Sorge. Denn ein massenhafter Gebrauch der Geräte könnte das Stromnetz überlasten - und die Versorgung gefährden

Ilvesheimer Bürgermeister tritt erneut zur Wahl an: "Ich habe noch genug, was ich zu Ende bringen will" - im exklusiven Interview gibt der Ilvesheimer Bürgermeister Andreas Metz bekannt, dass er 2023 wieder antreten möchte. Was hat ihn dazu gebracht, weitermachen zu wollen?

Läufer Holger Hedelt unterstützt Abiturient bei Spendenaktion: Am Montag ist der 16-jährige Denis Holub von Karlsruhe nach Mannheim unterwegs – damit will er für die Organisation Mary’s Meals Spenden sammeln. Auf der Strecke bekommt er Verstärkung von Läufer Holger Hedelt

