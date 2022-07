Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Sonntag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Wird Geothermie Energieträger der Zukunft?: Das Unternehmen Vulcan wird großflächig nach Möglichkeiten in der Metropolregion zur Gewinnung von Energie aus Geothermie suchen. Das Untersuchungsgebiet umfasst jetzt Nordbaden, Südhessen und die Pfalz. Doch es gibt auch Widerstand.

Beste Erinnerungen an die Region: Der SV Waldhof Mannheim möchte da hin, wo Pokal-Gegner Holstein Kiel schon ist. Doch der ehemalige Löwen-Trainer und heutige Kieler Geschäftsführer Wolfgang Schwenke weiß, wie steinig dieser Weg sein kann.

Sarah Connor in Schwetzingen: Gefühlschaos und Partylaune: Sarah Connor gehört zu den erfolgreichsten Pop- und Soulsängerinnen Deutschlands. Mit ihrer Tour „Herz Kraft Werke“ gastierte sie am Samstagabend bei Musik im Park im Schlossgarten Schwetzingen.





Zuhause für junge Familien: Viele Jahre dämmerte der Thann’sche Hof mitten in Heidelberg-Rohrbach im Dornröschenschlaf vor sich hin. Nun begleiten Experten die Sanierung und den Umbau des Hofs in Rohrbach zum Wohnquartier.

Hat der Oftersheimer Jens Bubenek Gold oder Blech in der Kehle?: Mit dem etwas anderen Musik-Quiz "Zeig uns deine Stimme" geht RTL in die dritte Staffel - am Sonntag mit dem Oftersheimer Jens Bubenek. Die Frage lautet: Kann er singen oder nicht? Das fragen sich auch Max Giermann und Sasha.

