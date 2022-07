Mannheimer Morgen Plus-Artikel "Braucampus" Bei Gerhard Batschak in Ladenburg kann man Bierbrauen lernen

Bier ist nicht gleich Bier: Ab August bietet Hobbybrauer Gerhard Batschak in seinem "Braucampus" in Ladenburg Kurse fürs Bierbrauen an. In der Feuerleitergasse in der Altstadt will er auch Bierverkostungen abhalten.