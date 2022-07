Was Corona mit dem Sinsheimer HNO-Arzt Bodo S. machte

In einer Zeit, in der man „Corona“ nur als Bier mexikanischer Provenienz kannte, da gab es in Sinsheim einen Mann, der als politischer Aktivist nur wenig ambitioniert war und der seinen Lebensunterhalt als HNO-Arzt in einer recht gut frequentierten Praxis verdiente. Gemeinsam mit seiner Frau Mechthild war er nicht schlecht darin - so erzählen es zumindest frühere Patienten -, die Ursachen von

...