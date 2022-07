Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Sonntag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Gewalt während der Geburt - Mannheimer Abgeordneter fragt nach: Immer wieder kommt es vor, dass Frauen bei der Geburt Gewalt erleben. Der Mannheimer Landtagsabgeordnete Boris Weihrauch hat nachgehakt. Betroffene können sich bei einem Verein melden.

Blick bis in die Pfalz - Heidelberger „Thermoskanne“ bekommt Aussichtsplattform: Der 55 Meter hohe Heidelberger Energiespeicher nimmt langsam seine endgültige Gestalt an. Die begehbare Aussichtsplattform ist bereits fertig, nur mit dem Restaurant und der Rooftop-Bar gibt es Probleme.

Sieben Minuten für Frau Heinrich - die Herausforderungen in der ambulanten Pflege: Die meisten Menschen wollen so lange wie möglich zu Hause leben – ein Tag mit Pflegerin Michaela Kugel zeigt, welche Hürden es dabei gibt.

Ludwigshafener Südweststadion wird Schauplatz eines Lauf-Festivals: "LU läuft" ist am 16. Juli das Motto im Ludwigshafener Südweststadion. Der Aktionstag ist der Ersatz für den ausgefallenen Stadtlauf. Auch abseits der Tartanbahn gibt es ein ein Unterhaltungsprogramm.

Das müssen Verleger endlich anders machen: Die Medienbranche ist im Umbruch - und die Verlage sind dabei, einen Jahrhundertfehler zu machen, sagt Christoph Schwennicke. Sie müssen aufwachen: Es ist ihre vielleicht letzte Chance. Ein Gastbeitrag.

Zehn besondere Eisdielen in der Umgebung: Kaum ist der meteorologische Frühling da, steigt die Lust auf Eiscreme ins Unermessliche. Wir haben zehn besondere Eisdielen in Mannheim, Heidelberg und der Region besucht.

Einfach einzigartig - der Exotenwald in Weinheim: Ein reicher Adeliger hatte die Idee – und bis heute profitieren Bürger wie auch Forstwissenschaftler auf der ganzen Welt: Seit 150 Jahren gibt es den Exotenwald in Weinheim mit gewaltigen Bäumen aus aller Herren Länder.

