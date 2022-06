„Stadt hört nie auf“, weiß Klaus Elliger, seit 14 Jahren Chef über Mannheims Städtebau und Fachbereichsleiter Stadtplanung im Rathaus. Innen-Entwicklung, Baukultur, Wettbewerbswesen, die Konversion – vieles von dem, was Elliger mit bewegte, wird von Amts wegen weiter gehen; doch künftig ohne den 63-Jährigen, der sich in dieser Woche in den Ruhestand verabschiedet.

Mitglied ...