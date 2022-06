Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Freitag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

9-Euro-Ticket beschert dem Nahverkehr in der Region deutliche Zuwächse: Nach der Einführung des 9-Euro-Tickets melden die Verkehrsunternehmen in der Region einen zum Teil deutlich höheren Zuspruch. Allerdings warnen sie auch vor vorschnellen Schlussfolgerungen.

Mannheims größtes Solardach entsteht auf der U-Halle: Bis zur Bundesgartenschau 2023 soll auf dem Spinelli-Gelände Mannheims größte Solaranlage entstehen. Die Stadt investiert dazu 2,458 Millionen Euro.



Waldhof-Torwart Morten Behrens ist mehr als nur letzter Mann: So richtig eingreifen musste Behrens bei der 5:1- Testspiel-Premiere des SV Waldhof nur einmal – doch im Vordergrund stand für den 25-Jährigen ohnehin erst einmal die Rückkehr auf den Platz.

Wie die Initiative Joblinge junge Menschen in der Region beim Berufsstart unterstützt: Rund zwei Jahre lang war Melanie Spreng arbeitslos, und das mit gerade einmal Mitte 20. Jetzt hat die junge Frau mit der Initiative Joblinge in Mannheim eine Perspektive gefunden - und schöpft neuen Mut.

