Die Wiedereröffnung des Fahrlachtunnels vezögert sich. © Christoph Blüthner

Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Mittwoch in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Selbstrettung aus Mannheimer Fahrlachtunnel wäre laut Bürgermeisterin Pretzell nicht möglich gewesen: Die Wiedereröffnung des Fahrlachtunnels verschiebt sich wegen Lieferproblemen auf das erste Quartal 2023. Im Ausschuss werden zahlreiche Missstände in den Tunnel-Röhren bekannt.

Warum Kartoffeln kaum teurer werden - trotz Inflation: Marktanalyst Christoph Hambloch kennt sich mit dem Kartoffelmarkt aus wie kein anderer. Ein Interview über schälfaule Verbraucher, den europäischen „Frittengürtel“ und verkanntes Superfood.

Diese Anpassungen beim Mannheimer Verkehrsversuch plant die Stadt: Die Stadt Mannheim nimmt Anpassungen beim Verkehrsversuch vor. Unter anderem soll die Schranke in der Fressgasse auch für den Lieferverkehr ganztägig geschlossen werden.

GKM Mannheim könnte doppelte Strom-Menge produzieren: Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck will die Gasspeicher bis zum Winter füllen und deshalb mehr Strom aus Kohle gewinnen. Das Großkraftwerk Mannheim (GKM) hätte noch viele Kapazitäten frei.

Warum die Deidesheimer Weinkerwe jetzt drei Euro Eintritt kostet: Am zweiten und dritten Wochenende im August ist in der Stadt wieder großer Bahnhof. Doch die Sicherheitsverordnung des Landes Rheinland-Pfalz macht den Veranstaltern das Leben nicht leichter.

Besondere historische Stadtvilla in Eberbach sucht neuen Besitzer: In Eberbach steht ein besonderes Gebäude zum Verkauf. Für die 1897/98 in Anlehnung an den englischen Tudor-Stil errichtete Villa mit bewegter regionaler Geschichte wird ein Preis jenseits der Million aufgerufen.

