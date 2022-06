Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Donnerstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Diese Baumaßnahmen laufen gerade: Asphalt, Brücken, Bahnhofsvorplatz, Fahrradwege und Planken-Seitenstraßen – wo in Mannheim repariert, saniert und modernisiert wird.

Hauptversammlung von Daimler Truck: Zum ersten Mal veranstaltet Daimler Truck als eigenständiger Konzern eine Hauptversammlung. Das Management muss auf die Folgen des Ukraine-Kriegs reagieren. Und ein Aktionärsschützer hat einen besonderen Vorschlag.

"Explore Science" im Luisenpark: VR-Brille basteln oder Programmieren lernen – Die Erlebnistage "Explore Science" locken unter dem Motto "Digitale Welten" 25 000 Schüler in den Luisenpark.

Toscano-Projekt an Ludwigshafener Schule: 19 Exponate des Projekts "Gegen das Vergessen" von Luigi Toscano sind seit Mittwoch im Hof der Integrierten Gesamtschule Ernst Bloch in Ludwigshafen zu sehen.



Theodor-Wolff-Preis an "MAZ"-Volontärin: Judith von Plato, Volontärin der "Märkischen Allgemeinen Zeitung", wurde für ihr Stück über den Weg eines Ochsen zum Schlachter mit dem Theodor-Wolff-Preis ausgezeichnet. Nominiert war auch "MM"-Redakteurin Angela Boll.

Für 44 Millionen Euro – Ortsbeirat Friesenheim bevorzugt Vollausbau der Linie 10: Der Ausbau der Linie 10 in der Ludwigshafener Hohenzollernstraße wurde wegen einer Kostenexplosion gestoppt. Nun hat die RNV im Ortsbeirat neue Planungsvarianten präsentiert.

Weitere Beschwerde gegen Wiesenkindergarten in Edingen-Neckarhausen abgewiesen: Im Rechtstreit zwischen den Landwirten Marianne und Holger Koch und dem Landratsamt gibt es eine neue Entwicklung. Doch wie geht es nun weiter?

NS-Gedenkstätte öffnet erst im Dezember: Eigentlich sollte das NS-Dokumentationszentrum im Ochsenpferchbunker im September öffnen. Doch das Mannheimer Marchivum leidet unter Lieferengpässen.

