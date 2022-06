Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Dienstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Zahl der Corona-Patienten in Mannheimer Krankenhäusern wieder stark gestiegen: In den Mannheimer Krankenhäusern müssen wieder mehr Menschen mit einer Corona-Infektion behandelt werden. Die Zahl hat sich in zehn Tagen von zwölf auf 35 enorm erhöht.

Seilbahn-Bau für die Buga beginnt mit dem Loch des ersten Pfeilers: Es geht los - die Arbeiten in der Feudenheimer Au für den Bau der Buga-Seilbahn sind gestartet, ab Juli soll auch im Luisenpark und dann am Neckarufer losgelegt werden. Die Taktung ist eng - wie das funktionieren soll.

Greift das 9-Euro-Ticket auch im Berufsverkehr in der Rhein-Neckar-Region?: Volle Straßen- und S-Bahnen an den langen Wochenenden im Juni auch in Mannheim und der Region: In der Freizeit wird das 9-Euro-Ticket rege genutzt. Doch wie sieht es werktags aus?

Verkehrspsychologe im Interview: „Raser wollen einen Kick“: Was treibt einen Menschen an, im Auto maximal Gas zu geben - und zu einer tödliche Gefahr zu werden? Im Interview spricht Psychologe Wolfgang Fastenmeier über die Lust an der Angst und den Sinn härterer Strafen für Raser.

Franklin-Steg kann verlängert werden: Die neue Brücke von der Vogelstang über die B 38 nach Columbus kann über die OEG-Gleise und die Birkenauer Straße direkt bis ins Neubaugebiet Franklin verlängert werden – dank eines Zuschusses der Bundesregierung.

FDP-Politiker greift Ministerium wegen Katzen-Hausarrest an: Katzen dürfen seit Mitte Mai und in den nächsten drei Jahren jeweils von April bis August nicht durch das Brutgebiet im Süden Walldorfs streifen. Das sorgt im Stuttgarter Landesparlament für Misstrauensbekundungen.

Mannheimer Sommer - Die Kraft der Musik für den Klimaschutz nutzen: Musikalische Bilder für die Natur: Das Orchester des Wandels spielt bei seinem Klimakonzert mit Tanja Tetzlaff im Rahmen des Mannheimer Sommers für den Umweltschutz.

