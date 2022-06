Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Sonntag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Mannheimer Marktplatz - Der Grillrauch verzieht sich nicht: Weil sich die Anordnung für Filteranlagen weiter verzögert, hängen noch immer Rauchschwaden über dem Mannheimer Marktplatz . Während die Stadt einen Untersuchungsbericht auswerten lässt, zieht es Anwohner weg aus den Quadraten.

Kündigungen wegen manipulierter Coronatests und falscher Impfzertifikate: Am Mannheimer Arbeitsgericht sind mehrere Verfahren anhängig. Die Kammer bestätigte etwa die Kündigung gegen den Schichtleiter einer Mannheimer Spedition.

Schlosserlebnistag in der Rhein-Neckar-Region: Teilweise ermäßigten Eintritt, besondere Führungen sowie Angebote für Familien und Musik bieten heute die Schlösser Mannheim , Schwetzingen , Heidelberg und Bruchsal . Was Besucher erwartet.

Das ist das Programm beim Frankenthaler Stadtjubiläum: Frankenthal würdigt ihre erste schriftliche Erwähnung vor 1250 Jahren mit einem bunten Programm vom 20. bis 26. Juni. Was geboten ist.

Bei den Adlern Mannheim stehen alle Ampeln auf Grün: Für die Adler Mannheim könnte die neue Saison in der Deutschen Eishockey Liga (fast) schon beginnen. Das Team steht, Lean Bergmann arbeitet nach seiner Herzmuskelentzündung an seinem Comeback.

Wie Dragan Jerkovic die Rhein-Neckar Löwen besser machen will: Mit Dragan Jerkovic steht bei den Rhein-Neckar Löwen erstmals seit langer Zeit wieder ein fester Torwarttrainer unter Vertrag. Der ehemalige kroatische Nationalkeeper wundert sich, dass so wenige Handball-Clubs auf Fachkräfte für diese wichtige Position setzen.

