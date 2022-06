Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Montag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Gefährlicher Trend - Warum Mannheimer Jugendliche Messer tragen: Imponiergehabe mit gesunkener Hemmschwelle - In Mannhei gehen einige Jugendliche oft nur noch mit Messer aus dem Haus. Warum sich Jugendliche bewaffnen und wer damit angegriffen wird.

Kinder-Armut in Mannheim-Neckarstadt „dramatisch“: Vier von zehn Kindern im Mannheimer Stadtteil Neckarstadt-West sind von Armut betroffen - eine Herausforderung für den Stadtteil, in dem es keinen Sportverein und keine Ganztagsschule gibt. Was der Bezirksbeirat tun will.

Freizeit an den Mannheimer Flussufern - Party am Neckar , Erholung am Rhein : Was ist an Wochenende an den beiden Ufern in Mannheim los? Ortsbesuche auf der Neckarwiese und an den Rheinterrassen zeigen: Jede Menge da wie dort - aber die Unterschiede könnten kaum größer sein.

Adler Mannheim-Stürmer Bergmann kämpft sich nach Herzmuskelentzündung zurück: Nichts tun? Und das über mehrere Wochen? Für einen gesunden Menschen ist das schwer vorstellbar, für einen Leistungssportler eine Katastrophe. Lean Bergmann, Stürmer der Adler Mannheim, hat eine solche Phase durchmachen müssen.

Fahrradtour zu vier beliebten Eisdielen in Ludwigshafen macht Lust auf die Stadt: In der Reihe "Mehr Lust auf LU" haben 20 Teilnehmer eine besondere Radtour absolviert - eine "Eisbolle"-Tour. Es wurden vier beliebte Eisdielen angesteuert, wo es jeweils eine Kugel umsonst gab.

