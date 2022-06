Verkehrsversuch in Mannheim: Diese Anpassungen plant die Stadt

Mannheim. Die Stadt Mannheim nimmt Anpassungen beim Verkehrsversuch vor. Wie die Verwaltung am späten Dienstagabend mitteilte, sei die neue Verkehrsführung baulich seit Anfang Mai abgeschlossen. Der Verkehrsversuch läuft bereits seit März. „Wir sind während der Planung bereits von einer längeren Eingewöhnungsphase der Verkehrsteilnehmenden ausgegangen und haben somit von vorneherein Nachschärfungen nicht ausgeschlossen. Die Anregungen und Bedenken aus Handel, Anwohnerschaft und Politik nehmen wir ernst und teilen sie mitunter, weshalb wir Anpassungen an der Umsetzung vornehmen werden“, sagte der zuständige Bürgermeister Ralf Eisenhauer laut Mitteilung. „Mit welcher Wucht eindeutige Beschilderungen und verkehrsrechtliche Markierungen in der Innenstadt mutwillig und bewusst ignoriert werden, hat uns doch überrascht.“ So würden die geänderten Verkehrswege und damit die Straßenverkehrsordnung häufig nicht eingehalten werden.

Diese Änderungen sind geplant:

Kunststraße

Dies betrifft insbesondere die Überfahrt zur Kunststraße. Hier sind verschärfende Maßnahmen mit sogenannten Leitboys, einem Absperrsystem, in Vorbereitung, heißt es weiter. Jedoch gibt es aufgrund von Lieferschwierigkeiten Verzögerungen in der Umsetzung. Stattdessen sollen mobile Baustelleneinrichtungen, die verschraubt werden, kurzfristig Abhilfe schaffen. Zusätzlich wird geprüft, ob die bestehenden Leitschwellen bis zum Rand der Schleppkurve vorverlegt werden können, um das Geradeausfahren zu verhindern. Bis Ende Juli soll der Radstreifen dann durch weitere Leitschwellen abgesichert werden.

Fressgasse

Ab 27. Juni werde zudem die Schranke in der Fressgasse dauerhaft geschlossen sein, so die Stadt Mannheim. Bisher wurde die Zufahrt zur neuen Fußgängerzone in P1/Q1 und E1/F1, wie auch die anderen Teile der Fußgängerzone, von 6 bis 11 Uhr für den Lieferverkehr geöffnet. „Der Durchfahrtsverkehr nutzte jedoch rechtswidrig die geöffnete Schranke, um die Fußgängerzone zu befahren. So entstanden im Anlieferzeitraum immer wieder gefährliche Situationen zwischen Autos, Straßenbahnen und Fußgänger- sowie Fahrradverkehr, die mit der ganztägigen Schließung der Schranke vermieden werden können“, heißt es weiter in der Mitteilung vom Dienstag.

Konkordienstraße

Um die Verkehrssituation in der Konkordienstraße zu verbessern, ist bereits auf Höhe der Quadrate R7 und Q7 die rechte Abbiegespur für den herausfahrenden Verkehr verlängert worden. So wird ein größerer Verkehrsabfluss aus den Quadraten ermöglicht. Die bestehenden Parkstände im Bereich Q7 mussten daher entfernt werden. Zudem wurden neue Markierungen und Beschilderungen installiert sowie ein absolutes Halteverbot eingerichtet.

Erbprinzenstraße

Analog zur Konkordienstraße wird untersucht, ob die Verlängerung der linken Aufstellspur auch in der Erbprinzenstraße zu einem besseren Verkehrsfluss beitragen kann. Hier sind Machbarkeitsprüfungen noch nicht abgeschlossen.

Marktstraße E1/E2

Ähnlich wie in der Kunststraße, wird auch der Abschnitt in der Marktstraße als reine Fahrradstraße entgegen der Straßenverkehrsordnung nach wie vor von Fahrzeugen befahren. Um dies zu unterbinden und den Anliegern sowie Kundinnen und Kunden dennoch eine Durchfahrt zu ermöglichen, schlägt die Verwaltung eine digital gesteuerte Mietschranke vor. Dieser Lösungsansatz soll nach Angaben der Verwaltung noch diese Woche bei einem Vor-Ort-Termin mit den Betroffenen erörtert werden.

Sauberkeit

In der Kunststraße und Fressgasse prüft der Eigenbetrieb Stadtraumservice, ob weitere Abfallbehälter nahe der neuen Aufenthaltsbereiche angebracht werden können. Hierzu könnten bereits bestehende Rohrständer der Beschilderung verwendet werden. Mit der vollständigen Schließung der Schranke in der neuen Fußgängerzone P1/Q1 und E1/F1 können an dieser Stelle analog zum Plankenkopf temporäre Müllbehälter aufgestellt werden.

Banner und Beschilderung

Verkehrliche Hinweistafeln an fünf Standorten zur Verkehrsführung sind bereits geändert worden. „Gemeinsam mit dem Handel entwickelte neue Hinweisbanner an mehreren Standorten in der City und am Stadteingang vermitteln so positive Botschaften zum Einkaufen und laden zum Verweilen in Mannheim ein“, so die Stadt.