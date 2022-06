Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Donnerstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Mehrere Amoktaten innerhalb weniger Tage - Zufall oder nicht?: Psychisch kranke Menschen haben innerhalb einer Woche in Deutschland mehrere Amoktaten verübt und Menschen getötet - darunter in Mannheim . Zwei Fachleute sprechen über unsichere Zeiten, Ängste und Ursachen dafür.

Mannheimer Kaiserring bekommt temporäre Fahrradspur: Der ADFC Mannheim lässt am Samstag zwischen der Kunsstraße und der Bismarckstraße für kurze Zeit einen Radweg aufploppen. Autofahrende müssen weichen. Indes steht die Neugestaltung des Kaiserrings zur Ausschreibung.

Handgreiflichkeit bei Drogenkontrolle auf A5 bei Heidelberg : Beamte haben mehr als 100 Fahrzeuge an der A 5 kontrolliert - mit erschreckendem Ergebnis. Für die Polizei war die großangelegte Kontrolle gleichzeitig eine Fortbildung, unter anderem zum Thema Eigenschutz.

Die beliebtesten Freibäder in der Region: Wo lässt sich der Sommer besser genießen als am oder - besser - im Wasser? Zum Glück haben Mannheim und die Region diesbezüglich zahlreiche Freibäder zu bieten. Ein Überblick.

Musikalisches Traumduo überzeugt beim Konzert in der Mannheimer Neckarstadt: Die Cellistin Annette Theuring und der Pianist Clemens Maria Kitschen begeisterten mit einem vielfältigen Konzert im Garten der Theodor-Fliedner-Stiftung in der Neckarstadt-Ost.

Neue Rektorin an der Pädagogischen Hochschule Heidelberg : Professorin Karin Vach vom Institut für deutsche Sprache und Literatur ist am Mittwoch von Hochschulrat und Senat zur neuen Rektorin der gewählt worden.

