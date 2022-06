Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Samstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Peter Kurz hält sich Entscheidung über weitere Amtszeit offen: In genau einem Jahr ist in Mannheim wieder Oberbürgermeister-Wahl. Doch Peter Kurz lässt offen, ob er nochmal antritt. Sein Stellvertreter Christian Specht rechnet mit mit einer erneuten Kandidatur des Sozialdemokraten.

Die besten Badeseen der Region: In der Sonne am See liegen und entspannen - mit dem Sommer kommt die Suche nach dem perfekten Badesee. Wir haben die zehn schönsten der Region besucht. Für Urlaubsfeeling vor der eigenen Haustür.

Mannheimer Stadthistorie: Wahre Geschichte des Blumenpeters wird vermittelt: Er gilt oft als fröhliches Mannheimer Original. Doch die wahre Geschichte des Blumenpeters ist eine deutlich traurigere. Marchivum und Heinrich-Vetter-Stiftung wollen Schülern das wahre Leben des Peter Schäfer vermitteln.

Finanzwende-Gründer Schick im Interview: Gerhard Schick war viele Jahre Grünen-Bundestagsabgeordneter in Mannheim . 2018 gründete er die Bürgerbewegung Finanzwende. Im Interview zieht er jetzt Bilanz.

Wasserschäden im Mannheimer Zimmertheter - doch die Premiere steht: Obwohl starke Regenfälle im Mannheimer Zimmertheater einige Schäden angerichtet hat, läuft der Bühnenbetrieb wieder – ab 2. Juli ist auch „Schtonk!“ zu sehen.

