Umgeben von der Schlinge des Altrheins liegt der einst durch den Abbau von Kies entstandene Silbersee. Er gehört mit seinen 112 Hektar zu den größeren Seen in der Region. Ein Tag dort fühlt sich deswegen nach einem Kurzurlaub am Meer an - nur, das der See dank eines großen (gebührenpflichtigen) Parkplatzes gut erreichbar ist. Der große Badestrand bietet im Sommer den perfekten Ort zum Relaxen und Schwimmen, am Wochenende auch unter Aufsicht des DLRG. Segeln und Surfen ist übrigens ebenfalls möglich. An der Beachbar gibt es sommerliche Drinks und Speisen.

Fakten: Tiefe: 13,5 m, Fläche: 1,2 km²

Preise: See kostet keinen Eintritt, Parkplätze gegen Gebühr

Öffnungszeiten: -

Web: www.bobenheim-roxheim.de