Das solarbeheizte Ladenburger Freibad ist eines der schönsten Freibäder in der Umgebung, direkt am Ufer des Neckars in unmittelbarer Nähe der Fähre nach Neckarhausen gelegen. Ein Schwimmerbecken, in denen Sportliche 50-m-Bahnen ziehen können, ein Nichtschwimmerbecken (mit 0,6m – 1,25m Wassertiefe) sowie eine Sprunganlage und eine 18-m-Wasserrutsche sorgen für Erfrischung. Ganz groß finden die Kleinen den beschatteten Wasserspielplatz.

Kinderbecken: Planschbecken mit kleiner Rutsche

Preise: Tageskarte 4 € (2,50 €), Familienkarte 10 €

Adresse: Neckarstraße 60, 68526 Ladenburg

Web: https://www.ladenburg.de/freibad