Karin Vach neue Rektorin

Die Entscheidung fiel mit großer Mehrheit: Professorin Karin Vach vom Institut für deutsche Sprache und Literatur ist am Mittwoch, 15. Juni, von Hochschulrat und Senat zur neuen Rektorin der Pädagogischen Hochschule Heidelberg gewählt worden. Das hat eine Sprecherin mitgeteilt.

Vach folgt auf Hans-Werner Huneke, der in den Ruhestand gehen wird. Die neue Rektorin tritt ihren Dienst an, sobald sie vom baden-württembergischen Ministerpräsidenten ernannt wurde. Vach studierte in Gießen Lehramt an Grundschulen; sie war als Grundschullehrerin sowie Konrektorin tätig. 2011 wurde sie zur Professorin für deutsche Sprache und Literatur und ihre Didaktik an der PH Heidelberg ernannt. miro (Bild: PH Heidelberg)