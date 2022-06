36-Jähriger tötet Vater und verletzt auf Flucht in Mannheim-Neckarau Fahrradfahrerin tödlich

Mannheim. In Mannheim-Neckarau hat am Sonntagabend ein Autofahrer eine Radfahrerin getötet und drei Radfahrer schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilt, soll der 36-jährige Fahrer zuvor in Ellerstadt (Landkreis Bad Dürkheim) seinen Vater getötet haben. Noch vor Eintreffen der Polizei flüchtete der Mann mit einem Pkw. Im Laufe der Mannheimer Rhenaniastraße kollidierte er dann mit der 71-jährigen Frau, die tödliche Verletzungen erlitt, sowie drei weiteren Radfahrern.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Anschließend ließ der 36-Jährige sein stark beschädigtes Fahrzeug zurück, flüchtete zu Fuß und sprang in den Rhein. Die Polizei konnte den Mann, der sich vermutlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, festnehmen.

Die Rhenaniastraße in Neckarau ist nach einem Verkehrsunfall voll gesperrt. © Priebe

Bei der Fahndung nach dem mutmaßlichen Täter waren auch ein Polizeihubschrauber sowie die Wasserschutzpolizei im Einsatz. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Staatsanwaltschaft Mannheim, das Polizeipräsidium Mannheim, die Staatsanwaltschaft Frankenthal sowie das Polizeipräsidium Rheinpfalz geführt.

Aufgrund von weiteren Maßnahmen am Einsatzort bleibt die Strecke zwischen der Alten Seilerei und der Graßmannstraße für weitere Stunden gesperrt, teilte die Polizei gegen 22.50 Uhr mit.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Zeugen werden gebeten, sich unter Rufnummer 0621/174-4444 zu melden.