Einmal mehr hat Matthias Plachta eine überzeugende Eishockey-WM gespielt. Im Interview äußert sich der Stürmer der Adler Mannheim über das Aus im Viertelfinale und die Vertragssituation bei seinem Club.

Matthias, die ersten Champions-League-Spiele im August, dann eine lange DEL-Hauptrunde mit Play-offs. Dazwischen Olympia in Peking und zum Abschluss die WM in Finnland - was sagt Ihr

...