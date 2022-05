Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Donnerstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

So schlagen sich Lebensmittel-Lieferdienste im Test in Mannheim: Einkaufen, ohne dabei das Haus zu verlassen - das geht immer öfter auch bei Lebensmitteln. Wir haben fünf Anbieter ausprobiert - und dabei Folgendes erlebt.

Eine Angestellte des Essenslieferdienstes Lieferando. (Symbolbild) © Jan Woitas Wie Halsbandsittich-Schwärme am Mannheimer Neckarufer für Schreckmomente sorgen: Bis zu 2000 Halsbandsittiche aus dem Umkreis kommen jeden Abend ans Mannheimer Neckarufer. Im Bereich der Neckaruferbebauung Nord verbringen sie ihre Nächte auf Platanen. Das führt zu turbulenten Szenen.

Der „MM“ organisiert eine Kunstausstellung und Benefizauktion mit Manfred Fuchs: Der ehemalige Vorstandsvorsitzende von Fuchs Petrolub war sein ganzes Leben ebenso auch Künstler. Alle Berichte, Fotostrecken und Videos zur Aktion zugunsten des "MM"-Hilfsvereins gibt's hier.

