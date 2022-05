Großbrand auf Friesenheimer Insel in Mannheim - Ursache noch unklar

Mannheim. Ein Großbrand ist am Mittwochabend auf der Friesenheimer Insel in Mannheim ausgebrochen. Nach Angaben von Polizei und Stadt begann auf dem Gelände einer Firma in der Scheidhorststraße, die Altfahrzeuge verwertet, ein Schrotthaufen zu brennen. Vor Ort brannten Kunststoffteile von Fahrzeugen, das Feuer griff auch auch teilweise auf eine Halle über. Gegen 21.15 Uhr ging der Alarm bei der Leitstelle ein. Rund 150 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdiensten rückten wegen des Feuers aus. Verlezt wurde niemand.

Am Donnerstagmorgen teilte die Polizei mit, dass gegen 2 Uhr alle offenen Flammen gelöscht waren und im Anschluss noch Glutnester ausgehoben und bewässert werden mussten.

Näheres zur Brandursache ist bisher nicht bekannt. Verletzt wurde niemand. Anwohnerinnen und Anwohner in den nördlichen Stadtteilen waren gebeten worden, vorsorglich Türen und Fenster geschlossen zu halten. Gegen 3.30 Uhr wurden diese Warnungen durch die Feuerwehr wieder aufgehoben.

Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot zum Brand auf der Friesenheimer Insel aus. © Priebe

Nach Angaben der Stadt Mannheim stieg der Brandrauch senkrecht nach oben. Aufgrund des Windes wurde er in Richtung Bergstraße geweht. Von dort wurden Geruchsbelästigungen gemeldet. Aufgrund der vielen Einsatzfahrzeuge wurde die Diffenestraße zwischen der Friesenheimer Straße und der Industriestraße für die Dauer der Löscharbeiten gesperrt.

Die Höhe des Sachschadens war laut Mitteilung der Polizei am Donnerstagmorgen noch unbekannt.

