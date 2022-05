Mannheim feiert Bürgerfest im Rosengarten

Mannheim. Mit einem ganztägigen Bürgerfest im Rosengarten holt die Stadt Mannheim am heutigen Sonntag ihren Neujahrsempfang nach, der wegen der Corona-Pandemie zwei Jahre hintereinander ausgefallen ist. Seit dem Jahr 2000 war die Quadratestadt stets mit einem ganztägigen Fest am 6. Januar in das neue Jahr gestartet. „Die pandemische Lage erlaubt uns aktuell ein Stück Normalität, auch wenn wir uns nach wie vor in einer schwierigen Zeit befinden“, schreibt Oberbürgermeister Peter Kurz und lädt nun ein, den Rosengarten als „Ort des Austauschs und Miteinanders zu nutzen“. Der Eintritt ist frei, Einlass ab 9.30 Uhr und Ende um 16 Uhr.

Zwar entfallen die Beiträge der Fasnachter, die Jugendkulturbühne und die Kinderbetreuung, aber sonst ist die Dimension der Veranstaltung vergleichbar mit dem, was zuvor immer geboten wurde. „Wir bekommen von allen Mitwirkenden das Signal, dass sie sehr froh sind, endlich wieder in Präsenz etwas machen zu können“, berichtet Melanie Köhler-Brunke, die in der Abteilung Veranstaltungen und Protokoll der Stadtverwaltung den Tag federführend organisiert.

Festredner zur Nachhaltigkeit

Wie sonst am 6. Januar gibt es am Vormittag, zwischen 10.30 und 12.30 Uhr, im Mozartsaal den offiziellen Teil. Dazu gehört neben der Ansprache des Oberbürgermeisters, musikalisch durch die „Fantasie in F-Moll“ von Verrophonkünstler Andrés Bertomeu und einem Auszug aus „One of US“ vom Tanz-Ensemble des Eintanzhauses umrahmt, der Beitrag eines prominenten Redners zum Leitthema des Empfangs, das diesmal „Gutes Klima – Ideal für Mannheim“ lautet. Dazu hat die Stadt Christian Berg eingeladen, der Physik, Theologie, Philosophie und Ingenieurwissenschaften studierte. Er lebt derzeit zwar in Kiel, kennt den Rhein-Neckar-Raum aber, weil er mehrere Jahre bei SAP arbeitete, auch als Nachhaltigkeitsmanager. Er untersucht, warum zwar alle dafür sind, umweltfreundlich und nachhaltig zu leben, aber was es dennoch für rechtliche, wirtschaftliche, politische, technologische und gedankliche Barrieren gibt.

Auf dem Rosengartenvorplatz baut die Klimaschutzagentur einen Parcours auf, bei dem die Besucher erfahren, warum verschiedene Klimaschutzmaßnahmen für die Gesundheit ein Gewinn sind und dennoch der Geldbeutel dabei geschont wird. Um die umweltfreundliche Anreise per Fahrrad zu fördern, gibt es auf dem Rosengartenvorplatz einen kostenlosen RadCheck der Räder auf Verkehrssicherheit und Tipps zu Wartung und Pflege. Zudem wird auf dem Platz hinter der Kunsthalle (Moltkestraße) von 9.30 bis 17 Uhr ein kostenfreier Fahrrad-Parkplatz eingerichtet. Die Fahrräder werden im Austausch gegen eine Marke von den „BikeSittern“ entgegengenommen und sicher verwahrt.

Im Rosengarten ist das gesamte Erdgeschoss erstmals komplett dem Leitthema „Local Green Deal“ gewidmet, also der Absicht der Stadt, bis 2030 spürbar mehr Lebensqualität durch eine klimaneutrale, nachhaltige und integrative Politik zu erreichen. „Es gibt zahlreiche Filmbeiträge, Gewinnspiele, Mitmachaktionen und Experimente“, verspricht Melanie Köhler-Brunke: „Das Ziel ist es, die Bürgerschaft abzuholen, einzuladen und zu eigenen Beiträgen zu inspirieren.“ Im ersten und zweiten Obergeschoss des Rosengartens präsentieren sich 150 Vereine, Organisationen und Institutionen in den Themenfeldern Bildung, Jugend, Familie, Frauen, Senioren, Gesundheit, Umwelt, Sport, Kirchen, Internationale Beziehungen, Migration, Vielfalt, Soziales und Kultur. Dazu kommen zwei Bühnen: die Kulturbühne I im Musensaal mit Sport, Tanz, Musik und Modenschau sowie ein Stockwerk höher die Kulturbühne II im Alban-Berg-Saal mit einem Musikprogramm.

Allerdings findet man die Auftritte nicht in einem Programmheft. Um einen Beitrag zur Nachhaltigkeit und Digitalisierung zu leisten, wurde bereits 2020 erfolgreich eine App als Ersatz für das gedruckte Programmheft eingeführt. Für heutige die Veranstaltung wurde der Titel in „Frühjahrsempfang der Stadt Mannheim“ geändert. Interessierte können diese aus dem Apple App Store sowie dem Google Play Store kostenlos auf ihr Smartphone herunterladen. Trotz der Aufhebung der meisten Corona-Schutzmaßnahmen empfiehlt die Stadt allen Besuchern des Empfangs „nachdrücklich“, wie es ausdrücklich heißt, das Tragen einer Medizinischen Maske (bevorzugt FFP2) im Innenraum.