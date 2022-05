Mannheimer Morgen Plus-Artikel Fußball - Vor genau 115 Jahren, im Gründungsjahr des SV Waldhof, wurde in der Quadratestadt das Endspiel um die Deutsche Meisterschaft ausgetragen. Der damalige Austragungsort: das Stadion an den Brauereien. Das erste große Fußballereignis in Mannheim

Das zeitgenössische Bild zeigt das Stadion an den Brauereien, wo das Finale ausgetragen wurde, bei einem späteren Spiel des VfR Mannheim. © Andi Nowey, Andi Nowey