Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Freitag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Dämmermarathon in Mannheim - so bereitet sich ein Neuling vor: Wenn am Samstag um 19 Uhr der Startschuss für den SRH Dämmermarathon in Mannheim fällt, wird Felix Würthwein den ersten Marathon seines Lebens laufen. Aber wie bereitet sich der 32-Jährige auf seine ersten 42,195 Kilometer vor?

Rhein-Neckar Löwen - Das Ende der Europa-Träume: Der Konkurrent Wetzlar patzt zwar, doch auch die Rhein-Neckar Löwen verlieren mit 23:24 beim TBV Lemgo Lippe.

Bilder voller Energie - Hochspannung sprüht aus Manfred Fuchs Werken: „Licht - Farbe - Erlebnisse“ heißt die Benefizausstellung mit Bildern von Manfred Fuchs in der Prince House Gallery in Mannheim. Am 19. Mai werden die Bilder zugunsten der MM-Aktion "Wir wollen helfen" versteigert.

Bald Deutschlands erfolgreichste Rösterin? Elisabetta Epping-Rossi ist Kaffeerösterin. Nun fährt sie zur Deutschen Röstmeisterschaften der Speciality Coffee Association in Münster.

Freie Fahrt bei Weinheim: Vier Jahre hat der dreistreifige Ausbau der Westtangente (B38) bei Weinheim gedauert. Jetzt ist die Strecke, die täglich von 30.000 Fahrzeugen genutzt wird, freigegeben worden.

Fred Fuchs fragt nach - Warum singen die in der Oper nicht mit Mikrofon? Alle vier Wochen freitags fragt Fred Fuchs Erwachsenen ab jetzt wieder Löcher in den Bauch. Fred Fuchs, Elli Ente und Harry Hase waren im Nationaltheater in der Oper. Das wirft bei Fred Fuchs eine wichtige Frage auf...

NTM-Regisseur Christian Weise floppt selbst mit Corinna Harfouch: Shakespeares "King Lear" mit einer Frau zu besetzen, ist so neu nicht. Christian Weisen, Hausregisseur am Mannheimer Nationaltheater, veralbert ihn aber zum Kindergeburtstag mit Corinna Harfouch zur satirischen „Queen Lear".

Der „MM“ organisiert eine Kunstausstellung und Benefizauktion mit Manfred Fuchs: Der ehemalige Vorstandsvorsitzende von Fuchs Petrolub war sein ganzes Leben ebenso auch Künstler. Alle Berichte, Fotostrecken und Videos zur Aktion zugunsten des "MM"-Hilfsvereins gibt's hier.

