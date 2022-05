Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Donnerstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Landespolizeipräsidentin Hinz sagt „Mauern ist nicht unser Ziel": Rassistisch, gewalttätig - der Einsatz auf dem Mannheimer Marktplatz hat der Polizei viel Kritik eingebracht. Landespräsidentin Stefanie Hinz über Krisenkommunikation, den Vorwurf der Befangenheit und neue Ausbildungsinhalte.

Mannheim und Heidelberg gemeinsam für den Klimaschutz: Mannheim und Heidelberg wollen eine Vorbildrolle einnehmen und künftig beim Klimaschutz enger zusammenarbeiten. Beide Kommunen wollen bis 2030 Klimaneutralität erreichen. Ein ambitioniertes Ziel, aber aufgeben gilt nicht.

Ganztagsöffnungszeiten gestrichen - Engpässe in evangelischen Kitas bringen Eltern ans Limit: Personalengpässe führen in evangelischen Einrichtungen Mannheims zu starken Einschränkungen in der Kinderbetreuung. Teilweise werden die Betreuungsstunden massiv gekürzt. Entwarnung der Grundproblematik ist nicht in Sicht.

Polizeieinsatz auf dem Waldhof - Stiche mit Messer als Todesursache: Laut Obduktion waren die Schüsse der Polizisten bei dem Einsatz auf dem Waldhof nicht die Todesursache. Warum hier und bei dem Polizeieinsatz mit Todesfolge vor einer Woche am Marktplatz das Ergebnis so schnell vorlag.

Der „MM“ organisiert eine Kunstausstellung und Benefizauktion mit Manfred Fuchs: Der ehemalige Vorstandsvorsitzende von Fuchs Petrolub war sein ganzes Leben ebenso auch Künstler. Alle Berichte, Fotostrecken und Videos zur Aktion zugunsten des "MM"-Hilfsvereins gibt's hier.

