Wenn am Samstagabend um 19 Uhr der Startschuss für den SRH Dämmermarathon in Mannheim fällt, wird Felix Würthwein den ersten Marathon seines Lebens laufen. Noch nie zuvor hat der Rheinauer die Distanz über exakt 42,195 Kilometer hinter sich gebracht. Dennoch hat er keinen Zweifel, es bis ins Ziel zu schaffen, und freut sich auf die Herausforderung. Sein Plan: den Marathon in unter vier Stunden

...