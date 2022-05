Fred Fuchs fragt nach: Warum singen die in der Oper nicht mit Mikrofon?

Fred Fuchs war nämlich mit Elli Ente und Harry Hase im Nationaltheater Mannheim. Dort haben sie die Oper „Der fliegende Holländer“ von Richard Wagner gesehen und sich sehr gewundert über die Stimmen der Sängerinnen und Sänger. In der Pause hatte Elli Ente eine Idee: Warum nehmen die eigentlich kein Mikrofon? Und Harry Hase meinte: Stimmt, dann müssten die sich nicht so anstrengen und so laut schreien und brüllen - und am Ende versteht man noch nicht einmal, was gesungen wird. Das muss man nämlich ablesen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1







Aber Ralph, der immer Spezialisten befragt, trifft sich mit Stefan. Das ist der Opernexperte beim „Mannheimer Morgen“. Der erklärt Ralph, dass sich die Gesangskunst über viele hundert Jahre so entwickelt hat und dass es ganz ausgeschlossen ist, dass eine Opernsängerin oder ein Opernsänger mit Mikrofon singt. Das wäre, meint Stefan, als würde der Marathonläufer auf ein E-Bike steigen …

Was interessiert euch?

Im Kinder-Podcast geht es um Stadtgeschichte, Kultur und Umwelt. Ihr habt selbst eine Idee für eine Folge? Dann mailt uns an fred.fuchs@mamo.de.