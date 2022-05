Bilder voller Energie: Hochspannung sprüht aus Manfred Fuchs Werken.

Das sprüht und spritzt und tanzt dem Betrachter vor den Augen - rund vierzig Bilder von Manfred Fuchs - und etliche sehr leise Kleinformate, auf die man sich ganz anders einlassen muss. Fuchs malt - meist - in Acryl auf Leinwand, aber Überraschungen gibt es immer bei ihm. Im Grunde ist sein Umgang mit Malmaterial unkonventionell und oft wohl auch spontan. Da gibt es das großformatige Sandbild „Der Morgen“ - die Farbe basiert zwar auf Acryl, aber die duftige Zartheit, das atmosphärische Verschwimmen von Konturen in morgendlichem Nebel ist ganz ungewöhnlich bei ihm, der sonst gern zu leuchtendem Rot und tiefem Schwarz greift. Zwar sind seine Bilder auf den ersten Blick niemandem zuzuordnen als ihm selbst, aber festgelegt ist nichts.

Das brave Farbauftragen mit dem Pinsel ist nicht sein Ding, davor steht offenbar sein unermüdliches Temperament: Er schüttet, spritzt, tropft, streift mit dem Rakel, setzt spitzige Formen auf gewischte Flächen, alles in Schichten übereinander, es gibt potenziell nichts, was er rein handwerklich verschmähen würde. Dazu gehören natürlich auch seine Plakatabrisse, ausgeführt an Original“schauplätzen“ im Jungbusch, wie er bekennt: Eine Technik, die vor Jahrzehnten von französischen Avantgardisten, den „Décollagisten“ ausgeübt wurde - der ästhetische Reiz besteht unter anderem aus dem Zufall des Freilegens. Bei kleineren Formaten kommt schon mal Lack auf Karton vor, eine geschichtete Collage aus Packpapier oder gar eine Textilcollage aus farbbekleckerten Resten seiner Atelierhose.

Aufgehobene Dominanz

Was bei all diesen Arbeiten verblüfft, ist nicht nur der sozusagen demokratische Umgang mit dem Material, dem unterm Ansturm von Fantasie und Experimentierfreude keine erkennbaren Prioritäten zugeschrieben werden, sondern ein ähnliches Vorgehen beim Umgang mit Formen und Farben. Zwar setzt sich die Nachdrücklichkeit von Rot und Schwarz, akzentuiert noch mit Weiß, unvergesslich im Kopf des Betrachters fest, aber Fuchs kann auch anders - Bilder wie „Mediterranes Dorf“ oder „Sylt“ sind ein einziges Flirren und Zucken von Farben, mühsam gebändigt von der Erinnerung an architektonische Formen beziehungsweise von einem Land-Meer-Eindruck, an den man aber nicht zwingend denken muss. Was bei vielen Fuchs-Bildern als charakteristisch auffällt: Es gibt kaum Gewichtungen, die ein Bild in sich selbst „festhalten“ würden, die malende Hochspannung entlädt sich über die ganze Fläche, und wenn irgendwo eine Dominanz auftaucht, wird sie anderer Stelle von neuer Dominanz beantwortet.

Das lässt die Bilder wie ständig in sich selbst bewegte Organismen erscheinen, nein, da kommt nichts zur Ruhe, dem Pulsieren sind keine Grenzen gesetzt, es ist sozusagen eine pausenlose, in aller Gelassenheit gelebte Hochspannung. Dieses eigenartige Vorgehen führt dazu, dass man wohl die meisten Fuchs-Bilder auch anders herum hängen könnte oder um 90 Grad gekippt - ein Hochformat (die meisten Fuchs-Bilder sind Hochformate) mal als Querformat - es wären zwar immer andere Bilder, aber sie verlören damit nichts an Authentizität, an Sprachkraft, bei nur wenigen entstünde der Eindruck von „verkehrt“.

Alles ein bisschen anders

Dass eine solche Rundumdynamik in der Ausstellung von rund zehn Holzskulpturen geerdet wird, ist ein Glücksfall - die meist dunklen, organoiden Formen von Lars Zech, der das Holz in seiner gewachsenen Form belässt, aber seine lastende Schwere aufhebt durch feinste Aufspaltungen, sie sorgen für Ruhe und Konzentration, die der Betrachtung der Bilder wieder zugutekommen.

Es gehört zu den Überraschungen bei Fuchs, dass er seine Kleinformate, meist Bleistift, Kohle und Aquarell, nicht als Formverdichtung anlegt - wie es die meisten seiner Kollegen tun würden - sondern ihnen viel Freiheit lässt, viel „leere“ Fläche, aus der zarte Andeutungen von Landschaftsformen hervortreten. Die Großformate als hoch verdichtete Komplexe, die kleinen wie ein sanftes Atmen - bei Fuchs ist eben alles ein bisschen anders.