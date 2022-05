Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Dienstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Polizeieinsatz am Mannheimer Marktplatz wirft viele Fragen auf: Die tödliche Auseinandersetzung zwischen der Polizei und einem 47-Jährigen am Mannheimer Marktplatz wirft viele Fragen auf. Im Internet kursieren Videos, in denen ein Beamter den Mann schlägt. Der "MM" hat mit Zeugen gesprochen.

Demonstranten fordern nach tödlichem Polizeieinsatz Aufklärung: Solidarität und Wut gegen Polizeigewalt: Knapp hundert Demonstranten fordern bei einer Kundgebung auf dem Mannheimer Marktplatz Aufklärung zum umstrittenen Polizeieinsatz, bei dem ein Mann am Montag verstorben ist.

Umbau der Seitenstraßen der Planken in Mannheim wird deutlich teurer: Bürger ächzen seit Wochen unter der hohen Inflation. Jetzt holen die steigenden Kosten auch die Stadt Mannheim ein: Der Umbau der Seitenstraßen der Planken wird teurer. Die Gründe dafür sind vielfältig.

Waldhof bereit für den Endspurt: Mit dem ungefährdeten 3:1 gegen schwache Duisburger nimmt der SV Waldhof Mannheim im Saisonendspurt nochmals ernsthaft Kontakt zu Platz vier in der dritten Fußball-Liga auf.

Wie Adler-Manager Jan-Axel Alavaara die Kaderplanungen angeht: Nach dem Halbfinal-Aus gegen Berlin ist Jan-Axel Alavaara um die Zukunft der Adler Mannheim nicht bange. Bei der Trainersuche schließt der Sportmanager einen Schnellschuss aus, im Team gibt es wenig Veränderungen.

50 Jahre Kampf gegen Rauschgift-Sucht in Mannheim : Er sollte sich um die Kiffer am Mannheimer Wasserturm kümmern. Deshalb wurde vor 50 Jahren der Drogenverein gegründet. Doch auf die Sozialarbeiter sollten noch viel schwierigere Aufgaben zukommen.

Landwirt Koch fürchtet wegen der Bahn um seine Weideschweine: Erst seit Sommer 2021 hält der Edinger Landwirt Holger Koch rund 80 Schweine im Freien. Was für das Borstenvieh ein kleines Paradies ist, sieht der Bauer durch Neubaupläne der Bahn bedroht.

