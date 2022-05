Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Sonntag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Große Zustimmung zu neuer Mannheimer Gemeinschaftsschule: Nahezu einhellig begrüßt der Bildungsausschuss die Pläne der Stadt zum Ausbau der weiterführenden Schulen. Lob gibt's vor allem für die geplante neue Gemeinschaftsschule. Das letzte Wort hat am 31. Mai der Gemeinderat.

Gutes Brot und gute Gesellschaft: Einmal im Monat kommen die Menschen am Backhaus „An der Bach“ zusammen – um wie früher gemeinsam ihren mitgebrachten Teig zu backen. Und als Gemeinschaft zusammen zu wachsen.

Die schönsten Biergärten der Region: Wo kann man in Mannheim, Heidelberg, Ludwigshafen und der Region nett draußen sitzen, wenn die Sonne lacht? Von schick bis urig - der erste Teil unserer Empfehlungen.

Das bietet Tag zwei des Mannheimer Maimarkts: Polizeibeamte mit überdurchschnittlichen Fähigkeiten oder lieber etwas Kulturelles: Das erwartet Besucherinnen und Besucher am heutigen Sonntag auf dem Messegelände.

Wie die Plätze in Mannheim-Friedrichsfeld neu gestaltet werden: Bürkle- und Bechererplatz im Mannheimer Stadtteil Friedrichsfeld werden in den kommenden Wochen umgebaut. Dafür sind allerdings auch Sperrungen des Verkehrs notwendig.

Zeitreise zum Mannheimer Maimarkt: Nach zwei Jahren Corona-Pause wurde am Samstag wieder der Mannheimer Maimarkt eröffnet. Er geht immerhin auf das Jahr 1613 zurück. Nur während der großen Kriege und der Pest ist er bisher ausgefallen.

Mehr zum Thema Morgenupdate Die Nachrichten am Morgen für Mannheim und die Region Mehr erfahren Morgenupdate Die Nachrichten am Morgen für Mannheim und die Region Mehr erfahren Morgenupdate Die Nachrichten am Morgen für Mannheim und die Region Mehr erfahren

Nachrichten aus Mannheim und der Region werbefrei: Mit der Newsapp des "Mannheimer Morgen" keine Inhalte verpassen und per Push-Nachrichten immer auf dem neuesten Stand bleiben!