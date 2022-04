Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Samstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Endlich wieder Mannheimer Maimarkt: Können Sie es auch kaum erwarten? Endlich geht es los! Es ist wieder Maimarkt in Mannem - dieses ganz besondere Gefühl, dieser ganz besondere Termin immer Ende April, Anfang Mai.

Deutschlandweit erster Schutzraum für suchtkranke gewaltbetroffene Frauen in Mannheim: Heroin, Kokain - und dann noch der Schlag des eigenen Partners ins Gesicht. Warum es zwei Mannheimer Vereine beim Start eines Pilotprojektes gar nicht so einfach hatten - und was sie jetzt bieten können.

Neue Straßennamen in Rheinau: Für die Suche nach den neuen Namen für vier Straßen in Rheinau-Süd hat der Beteiligungsprozess begonnen. Seit dem Wochenende sind alle Bürger und Bürgerinnen Mannheims aufgerufen, ihre Vorschläge zu unterbreiten.

"DeineTanzlehrerin" - Wie die Mannheimerin Sophia Houska Menschen auf TikTok bewegt: Mehr als 116.000 Menschen folgen der Mannheimerin Sophia Houska auf TikTok. In den Sozialen Netzwerken zeigt sie als "DeineTanzlehrerin" neue Clubmoves, Tanzschritte und Choreographien.

Wie geht's mit Mannheims "Trinkertreff" weiter? Vor zwei Monaten hat es in der Mannheimer Trinker-Anlaufstelle "Café Anker" im Jungbusch gebrannt. Wir erlären, warum die Einrichtung nach wie vor geschlossen ist - und welchen kreativen Ersatz es gibt.

Warum in Mannheim-Neckarau Grünfläche zu Parkplätzen umgebaut werden kann: Auch in der zweiten Instanz setzten sich die Eigentümer des Geschäftshauses Friedrichstraße 13a im Mannheimer Stadtteil Neckarau vor Gericht durch. Sie dürfen nun auf einem ehemaligen Gartengrundstück Parkplätze bauen.

Filmfestival Ludwigshafen - weiter Kritik an Veranstaltung im Landschatsschutzgebiet: Die Ludwigshafener SPD-Fraktion will das Filmfestival auf der Parkinsel erhalten, gleichzeitig aber auch die dortige Natur schützen. Die IG Stadtpark kritisiert die Haltung.

