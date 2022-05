Philip Gerber (l.) und Wolf Preißner mit der Chronik zum Geburtstag des Drogenvereins. Im Hintergrund ist ein Ausschnitt des großen Wandbildes zu sehen, das der französische Künstler Zoer im vergangenen Oktober an das Gebäude in K 3 gesprüht hat und das eine Urlaubsszene an der Côte d’ Azur zeigt.

© Timo Schmidhuber