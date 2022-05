Aufgelöst sind die Passanten am Marktplatz, nachdem ein 47 Jahre alter Mann am Montagnachmittag im Zusammenhang mit einem Polizeieinsatz verstorben ist. Das Blut ist noch auf dem Gehweg zu sehen. Dem Opfer unbekannte Menschen kommen an den Tatort vor einer Metzgerei im Quadrat G 2 und legen Blumen ab. Sie hatten nach eigener Aussage aus den Medien davon erfahren und wollten auf

...